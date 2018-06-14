Матч Россия – Саудовская Аравия показали в метро

Матч между сборной России и Саудовской Аравии транслировали в московском метро, где россияне также болели за сборную.

«Смотрим с парнями матч. С перерывом на пересадки. Вагон ревел! И девы повизгивали!», – написал Антон Воеводин в Facebook.

Напомним, к маю для прямого телеэфира около 1,5 тыс. вагонов московского метро оборудовали 5 тыс. экранов. В ближайшее время их число планируют увеличить до 8,9 тыс. экранов.

Трансляцию игр ЧМ-2018 можно увидеть и на экранах в некоторых переходах подземки между станциями.

Ранее пользователи соцсетей с иронией отреагировали на исход матча между Россией и Саудовской Аравией, в котором россияне разгромили соперников со счетом 5:0.

В четверг в «Лужниках» сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.