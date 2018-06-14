Зарубежные СМИ восхитились «советской школой футбола»

Взгляд
15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
Разделы

Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
Перейти а раздел…

Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
Перейти а раздел…

Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Всем хорош чемпионат мира по футболу в России: и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах. Но есть, пожалуй, три вещи, которыми он нехорош. Вернее, которых ему не хватает. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Дмитрий Пугаченко, журналист
Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Назван срок принятия закона о повышении пенсионного возраста
          Названо число приехавших в Россию иностранных болельщиковВ Кремле прокомментировали проведение пенсионной реформыМатвиенко пострадала, болея за российскую сборнуюКремль отреагировал на «слова Трампа» о русском Крыме
          Британцы сравнили болельщиц России и Саудовской АравииВ Грузии вызвали спецназ из-за портрета Ахмата КадыроваАзербайджанцы избили пьяного американского военнослужащего в ЛитвеМИД отреагировал на размещение военных США в Норвегии
          Европейские СМИ: ЧМ станет дерзким геополитическим триумфом РоссииУралвагонзавод объявил о начале выпуска двигателей для роботовСпрогнозированы последствия возможного ядерного удара СШАШотландских политиков раскритиковали за приветствие «украинского фашиста»

          поездка в Салехард


          Приехавшая к Сенцову омбудсмен Украины нарушила законодательство России

          «Слишком много хороших слов»


          Игрок сборной России не выдержал потока комплиментов

          Трансляции «агрессора»


          Украину заставили смотреть ЧМ-2018 в России из-за долгов

          «уходит боль»


          Лидер группы «Чайф» перепел песню про «пять – ноль»

          «бот путина»


          Слова Трампа о «русском Крыме» вывели из себя украинских журналистов

          старый конфликт


          Расширение НАТО споткнулось о национальную гордость македонцев

          пятое поколение


          Названа неприятная для России причина отказа Индии от Су-57

          особый случай


          Видеоролик показал, как курсант спас самолет после ЧП при взлете

          «наш Клинт Иствуд»


          Егор Холмогоров: «Мемы» говорухинских фильмов определили мировоззрение нескольких поколений

          Раскол Украины


          Денис Селезнев: Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат

          «испытание медными трубами»


          Дмитрий Пугаченко: Оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          Зарубежные СМИ восхитились «советской школой футбола»

          Игра российских футболистов впечатлила даже самых ярых скептиков   15 июня 2018, 13:42
          Фото: Maxim Shemetov/Reuters
          Текст: Никита Коваленко,
          Андрей Резчиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Крупная победа России над Саудовской Аравией очень впечатлила зарубежную прессу. Во многих странах изменились представления о российских футболистах, которые до начала чемпионата мира не радовали зрителей результативностью. Результат матча удостоили эпитетов «разгром», «унижение» и «фантастика», а также признали историческим. Что говорят иностранцы о прошедшей игре и стартовавшем чемпионате?

          Стартовавший в России чемпионат мира по футболу и разгром российской сборной команды Саудовской Аравии в матче открытия со счетом 5:0 стали одной из главных тем для мировых СМИ. По мнению британской Financial Times, чемпионат показал «ограниченный» эффект от западных санкций против России, Москву не удалось изолировать.

          Сам матч открытия газета назвала «возможностью для налаживания связей на международном уровне», потому что за матчем следили президент России Владимир Путин и саудовский принц Мухаммед бен Сальман. Как отмечают британские журналисты, успешное проведение ЧМ станет «дерзким геополитическим триумфом» России и уже в июле Путин «будет вручать Кубок чемпионата мира Лионелю Месси, Криштиану Роналду или какой-то другой суперзвезде футбола».

          Налаживание связей, кстати, действительно не заставило себя ждать, и уже в четверг Москва и Эр-Рияд договорились расширить энергетическую кооперацию, а также пригласить новых членов в ОПЕК+.

          Газета Guardian обратила внимание на празднование открытия ЧМ. Она отметила, что хедлайнер открытия церемонии – британский певец Робби Уильямс – показал зрителям грубый жест, однако это не испортило хозяевам атмосферу первого дня чемпионата. Инцидент произошел после исполнения им хита Rock DJ. Непонятно, что подразумевал этим жестом 44-летний певец, отмечает издание. Но журналисты предположили, что это может быть ответом Уильямса на жесткую критику, которой он, будучи активистом за права ЛГБТ, подвергся за то, что согласился выступить на церемонии в стране, известной своим отношением к геям.

          Британский таблоид Mirror сосредоточился исключительно на спортивных аспектах игры, назвав одним из сильнейших игроков матча полузащитника Юрия Жиркова. С такой же оценкой согласна британская Independent, по мнению которой российские футболисты превзошли ожидания своих болельщиков и их игра не настолько мрачная, «как это казалось перед стартом чемпионата мира». Автор статьи особо отметил мастерство полузащитника Дениса Черышева и «потрясающего» полузащитника Александра Головина, который теперь заинтересует ведущие европейские клубы демонстрацией «самой высокой техники» владения мячом.

          Восхищение мастерством российских футболистов не скрывали и американские журналисты. Телеканал CBS назвал матч открытия «фантастическим началом». А британский телеканал Sky News пришел к мнению, что продемонстрированный российскими спортсменами футбол объединяет людей и «даже непробиваемая российская полиция наслаждалась этим невероятным спортивным карнавалом».

          Американское спортивное издание The Ringer напомнило, что сборная России считалась одной из худших на турнире, однако этого нельзя было бы и подумать, если посмотреть на результат первого матча команды с Саудовской Аравией. Эта победа стала второй в истории чемпионатов мира по количеству забитых мячей в матче открытия, сразу после матча Италия – США в 1934 году со счетом 7:1.

          Кроме того, этот матч, который прозвали El Gasico («Эль Газико») в связи с тем, что на Россию и Саудовскую Аравию приходится четверть мировых запасов нефти, подарил миру новый мем: Владимир Путин, пожимающий плечами перед кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом после гола сборной. Кто бы мог подумать, что эти мировые лидеры могут вести себя совсем как мы, отметил автор американского издания.

          Британская Guardian предложила матчу и еще одно название – «Эль Калашнико», подчеркнув, что отношения между этими двумя «энергетическими халифатами» очень запутанные, и они являются лучшими «вразьями» (frienemies – помесь слов friend – друг – и enemy – враг), спонсирующими противоположные стороны конфликта в Сирии.

          Испанская пресса также не скрывала своего восхищения разгромной игрой. Победой сборная России прервала «засуху» из шести матчей без побед и добавила в свою копилку три важнейших очка. Результат матча справедлив и обоснован заслугами обеих команд на поле при более четкой тактике и большем мастерстве россиян, подчеркнула телерадиокомпания RTVE. Два гола, забитых головой (первый и третий), и другие два высокого качества, забитых Денисом Черышевым, стали жестоким наказанием для саудовской сборной.

          У саудитов не было никаких шансов на победу ни в один из моментов матча, считает RTVE. Этот выигрыш стал хорошим подарком россиянам на открытие их домашнего чемпионата мира, считают испанцы.

          Пять голов в ворота Саудовской Аравии вселили пыл и национальный энтузиазм в болельщиков. Именно так, оставив позади слабую саудовскую сборную, открыли чемпионат россияне, отметила El País. Саудовская Аравия же была раздавлена скоростью россиян. Похоже, эта российская сборная попыталась воплотить в игре черты советской школы футбола, подчеркнуло издание.

          Россия посвятила разгромную победу Путину, считает газета. Владимир Путин не требовал от своих футболистов, чтобы они выиграли чемпионат мира, но требовал, чтобы они умирали на поле, чтобы защитить возрождение великой России как политической и экономической супердержавы, пояснила El País.

          Россия размазала Саудовскую Аравию, обеспечив себе начало, о котором мечтает любой хозяин турнира, подчеркнул испанский телеканал TeleCinco. Россия и Саудовская Аравия дали старт мундиалю матчем высочайшей интенсивности, в котором с самого начала почти не давали друг другу передышки. Российская сборная добилась победы, которая войдет в историю чемпионатов мира, и вышла на первое место в своей группе.

          Каталонская La Vanguardia пошла еще дальше, написав, что Россия унизила Саудовскую Аравию на старте своего ЧМ. При этом она сравнила саму игру сборных с артистами на разогреве перед концертом или спаррингами, которые предваряют бой основных боксеров. Первый матч превратился в чествование саудовцами русских, которые наслаждались голами, отмечая свой праздник.

          На этом фоне неудивительно, что в Саудовской Аравии решили подвергнуть свою сборную дисциплинарному наказанию за разгромное поражение, как сообщило египетское издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

          Журналисты Daily Mail обратили внимание на «колоссальный контраст» между жительницами России и Саудовской Аравии. Если первые пришли на стадион в коротких топах с национальной символикой, в кокошниках и с ярким макияжем, то вторые сидели в парандже или хиджабе, прикрывая лицо шарфом или медицинской маской и солнечными очками. Напомним, в Саудовской Аравии болельщиц впервые пустили на футбольные стадионы только в начале этого года.

          Немецкая Deutsche Welle сделала акцент на том, что большинство немцев против бойкота чемпионата политиками. Согласно соцпросам, 69% респондентов считают неуместным возможное решение воздержаться от подобной поездки.

          Австрийская Der Standard опубликовала интервью с экспертом по Восточной Европе Феликсом Яйтнером, который назвал неуместным сравнение главой МИД Британии Бориса Джонсона ЧМ по футболу в России с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине. «Россия – не фашистское государство, там нет диктатуры... Внутри российского общества происходит жесткая борьба», – считает Яйтнер, заявив, что на Западе есть предрассудки в отношении России.

          А корреспондент турецкой газеты Milliyet, побывавший на предыдущем мундиале в Бразилии, отметил, что в плане стадионов и транспорта Россия заметно превзошла бразильцев. «Вы можете не использовать автомобильный транспорт и доехать на метро прямо до ворот стадиона», – пишет он.

          Ливанская газета «Аль-Ахбар» назвала открытие ЧМ-2018 российской пощечиной Западу. «Открытие мирового праздника футбола в Лужниках приковало всеобщее внимание к Москве, которая на высоком техническом уровне подготовилась к соревнованиям», – пишет издание.

          Газета подчеркивает, что люди всего мира увидят огромный потенциал «этой великой державы, ее достижения в развитии экономики, торговли, сфере услуг и транспорта, познакомятся с ее богатым культурным наследием».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............