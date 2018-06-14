RTVE: Россия жестоко наказала Саудовскую Аравию

Победой над Саудовской Аравией сборная России прервала «засуху» из шести матчей без побед и добавила в свою копилку три важнейших очка, которые пригодятся ей, чтобы выйти из группы, отметила испанская телерадиокомпания RTVE.

Результат матча справедлив и обоснован заслугами обеих команд на поле при более четкой тактике и большем мастерстве россиян, подчеркнула испанская RTVE. Два гола, забитых головой (первый и третий) и другие два высокого качества, забитых Денисом Черышевым стали жестоким наказанием для Саудовской сборной.

У саудитов не было никаких шансов на победу ни в один из моментов матча, считает телерадиокомпания. Этот выигрыш стал хорошим подарком россиянам на открытие их домашнего чемпионата мира, считают испанцы. Кроме того, он развеивает сомнения, которые витали над российской сборной перед стартом турнира. Тем не менее России впереди предстоит встретиться с более сложными соперниками – Египтом и Уругваем.

Напомним, сборная России в четверг разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 по футболу со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин. Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на исход матча.