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11 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

Арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексияФото: Peter Dejong/AP/ТАСС
Вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Оно предсказуемо оказалось не в пользу России – а значит, стоит ждать целой серии новых подобных исков. И хотя на Украине уже вовсю заявляют о своей громкой победе, реальные перспективы вряд ли сильно обрадуют Киев. Подробности...
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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон исполнили мечту Петра Порошенко и поговорили с ним о Донбассе без присмотра Владимира Путина. Украинский президент надеялся, что этим ему удастся «надавить на Москву», но дело идет к тому, что давить скоро начнут на самого Порошенко, который ставит перед собой абсолютно недостижимые цели. Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
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92-летний враг Сороса триумфально вернулся во власть

«Евреи во главе с Соросом намеренно организовали падение валют мусульманских стран», – заявил МохамадФото: Lai Seng Sin/Reuters
Возвращение на пост премьера Малайзии 92-летнего Махатхира Мохамада – событие общемирового значения. Дело и в личности Махатхира, и в возрасте, и в политической биографии. Его считают «разоблачителем еврейского заговора», «победителем Сороса и МВФ» и «отцом малайзийского чуда», благодаря которому страна стала одной из мощнейших экономик Азии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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О чем на самом деле говорил Путин на инаугурации?

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Слова о прорывах, слова о свободе и о «дремучем охранительстве» связываются в единую нить, демонстрируя, что современные прорывы достигаются людьми, делающими нечто, что не делалось до них. То есть свободными людьми. Подробности...

Почему я за Медведева, а не за Чубайса

Андрей Бабицкий, журналист
При том, что Путин и Медведев являются абсолютными единомышленниками и действуют в непротиворечивом тандеме, у страны в ее сегодняшнем ментальном состоянии появились новые иллюзии. Подробности...
Обсуждение: 129 комментариев
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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          Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих    11 мая 2018, 12:02
          Фото: Егор Алеев/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

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          В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018?

          Проведение мероприятия такого масштаба, как 21-й чемпионат мира по футболу, требует от принимающей стороны (в данном случае России) повышенной бдительности. Власти намерены защищать людей по всем фронтам, начиная от усиления мер пожарной безопасности, заканчивая полным запретом на ношение оружия в городах, где будут проходить футбольные матчи.

          Тотальных проверок документов в период мундиаля все-таки не будет, «но паспорт лучше носить с собой», предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

          Указ президента России об усиленных мерах безопасности связан с приездом большого числа футбольных фанатов из-за рубежа и необходимостью учитывать предыдущие инциденты. Например, в 2016 году на чемпионате Европы по футболу в Марселе болельщики из России и Лондона неоднократно устраивали потасовки.

          Чтобы избежать подобных случаев и застраховаться от других возможных ЧС, с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах – участниках ЧМ-2018 (в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Саранске и Ростове-на-Дону) будут введены специальные правила.

          Например, особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Под ограничение попадут даже пикники с жаркой шашлыков на мангалах, но конкретика в данном случае зависит от местных властей, отмечают «Известия» со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова.

          Кроме того, в дни проведения матчей ЧМ-2018 по футболу и за сутки до них в Москве введут частичный запрет на продажу алкоголя. Любые спиртные напитки, включая пиво, невозможно будет купить в магазинах и заведениях общепита в радиусе около 2 км от стадионов «Лужники», «Открытие Арена» и площадки на Воробьевых горах, где пройдет фестиваль болельщиков.

          Союз российских пивоваров уже направил в мэрию Москвы письмо с просьбой не запрещать продажу алкоголя во время ЧМ-2018. Возможный ущерб бюджету в виде недополученных налогов в одной только столице оценивают в 2 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

          Особые ограничения будут действовать для владельцев оружия. В частности, указ об усиленных мерах безопасности предполагает запрет на оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также взрывчатых и ядовитых веществ. То есть любой вид оружия (холодное, огнестрельное, сигнальное, антикварное, охолощенное, газовое, а также перцовые баллончики и электрошокеры) может быть изъят в ходе возможного обыска.

          Нарушением считается ношение оружия на улице и его провоз как в общественном транспорте, так и в личном автомобиле. При этом участковые в любой момент могут сделать поквартирный обход и проверить, соблюдены ли правила по хранению оружия и патронов.

          Исключение сделают только для спортсменов. Участие во всероссийских и международных соревнованиях по спортивной стрельбе дает право на транспортировку оружия при наличии соответствующих документов.

          Однако полицейские изымут оружие даже в том случае, если вы несете его в лицензионный отдел, чтобы продлить срок разрешения. Поэтому к оформлению и переоформлению документов необходимо готовиться заранее и с учетом того, что просрочка такого разрешения является административным правонарушением.

          Во время проведения мундиаля оружие необходимо хранить по месту прописки, а оформить на него лицензию или просто приобрести патроны будет невозможно в принципе. Все профильные магазины закроют, а оружейные отделы опечатают.

          В случае, если оружие было изъято полицейскими, его вернут законному владельцу в течение месяца.

          Закон также предусматривает, что россияне, приехавшие на чемпионат из других городов, обязаны в течение трех дней обратиться в органы МВД для регистрации по месту пребывания. Это касается и болельщиков, снимающих жилье, и тех, кто остановился у знакомых или родственников.

          Иностранным гражданам нужно успеть встать на учет за одни сутки.

          Как следует из специального распоряжения правительства РФ, посвященного усилению мер безопасности, любой житель или гость региональных объектов, где проходит чемпионат, должен быть готов к личному досмотру и общению с полицейскими.

          С 14 июня по 15 июля под запретом будут митинги, а под особым контролем – грузовые машины и малая авиация. Путевые листы и разрешение на полеты будут оформляться при согласовании с оперативным штабом, пишет «Комсомольская правда».

          В целях безопасности региональные власти могут также ограничить доступ к пляжам и запретить запуск беспилотников. Подобные правила действовали на Кубке конфедераций FIFA 2017 года, когда футбольный турнир проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

          Ограничения вводятся даже в сфере размещения рекламы и граффити. Их вводит департамент рекламы и СМИ Москвы.

          В соответствии с новыми правилами, граффити не должны содержать рекламы, а текст не должен занимать более 30% общей композиции. Чтобы разместить граффити легально, потребуется согласовать проект в Архитектурном совете Москвы и утвердить в Москомархитектуре, отмечает электронная газета «Век».


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