Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ.

867 млрд рублей, или почти 15 млрд долларов (по курсу на февраль) – столько дополнительно дадут российскому ВВП подготовка и проведение чемпионата мира по футболу – 2018, который начнется через 50 дней. Это сопоставимо с 1% годового ВВП. Получен этот эффект за шесть лет – в период с 2013 года, когда начались первые инвестиции в подготовку чемпионата, по 2018 год, когда состоится само мероприятие.

Такая оценка озвучена в исследовании влияния турнира на российскую экономику, подготовленном российским правительством совместно с международной компанией McKinsey на основе международной методологии.

Как отмечает генеральный директор оргкомитета по подготовке к турниру Алексей Сорокин, этот эффект для российской экономики, в принципе, сопоставим с другими странами. Он превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии (там – 14 млрд долларов), Германии (12 млрд долларов) и ЮАР (7 млрд долларов).

Основное влияние на экономику оказали, конечно, инвестиции в инфраструктуру на этапе подготовки и операционные расходы. Но и ожидаемые траты туристов во время чемпионата ожидаются внушительные: туристы дадут российской экономике 121 млрд рублей (из 867 млрд) за время проведения футбольного турнира, говорится в правительственном исследовании. Всего ЧМ-2018 посетят около 700 тыс. российских болельщиков и порядка 570 тыс. – иностранных (и они проведут в России в среднем 12 дней, тогда как обычно иностранные туристы к нам приезжают на 4–5 дней).

Получается, что на туристах во время проведения турнира Россия заработает 17% от вложенных инвестиций в инфраструктуру и операционных расходов, которые оцениваются в 683 млрд рублей (без учета модернизации аэропортов – это отдельные федеральные программы). То есть мероприятие само себя не окупит. Но и такой заработок для страны – более чем достойный.

Впрочем, есть и более внушительные оценки того, сколько оставят иностранцы в России. «Учитывая стоимость проживания, питания, напитков, сувениров и т. п., по нашим оценкам, гость, приехавший поболеть за свою команду на ЧМ-2018, потратит в целом от 5000 до 8000 долларов, что более или менее равно стоимости пакетных туров, предлагаемых туристическими агентствами различных стран», – отмечается в исследовании ИК «Финам». Учитывая, что приедут порядка 500 тыс. иностранных туристов, совокупно гости чемпионата потратят примерно 2,5–4 млрд долларов, что эквивалентно дополнительному росту потребительских расходов в третьем квартале 2018 года примерно на 1–2% в годовом исчислении, посчитали аналитики. Чемпионат может привести к росту цен, однако эффект будет временным, инфляция все-таки сохранится ниже целевого уровня в 4%, считают в «Финаме».

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В целом опыт чемпионатов в других странах показывает, что принимающая страна никогда не окупает свои затраты на проведение такого мероприятия. Основной доход во время ЧМ получает международная федерация футбола FIFA – от продажи телевизионных и коммерческих прав. Тогда как основные расходы несет, конечно, принимающая сторона. Так уж сложилось, и никто с этим ничего не может поделать. Кстати, еще одна «традиция» – каждый раз расходы на проведение турнира увеличиваются. Российский рекорд в этом плане точно побьет Катар, где пройдет следующий чемпионат мира по футболу в 2022 году.

Если же сравнить суммарное влияние на ВВП РФ с расходами на подготовку, то ожидаемое влияние на российскую экономику получается больше: получен эффект в 867 млрд (1% ВВП) против потраченных 683 млрд рублей.

Согласно правительственному исследованию, увеличение ВВП РФ благодаря инвестициям в 2013–2018 годах также привело к росту трудовых доходов населения на 414 млрд рублей вкупе с созданием и поддержанием до 220 тыс. рабочих мест в год, а также к росту налоговых поступлений в бюджет на 150 млрд рублей. За эти шесть лет также выросла выручка малого и среднего бизнеса – на 736 млрд рублей, в первую очередь за счет высокого вклада строительной и туристической отраслей, говорится в исследовании.

Для большинства регионов-организаторов ЧМ-2018 вклад подготовки и проведения турнира составил 2–6% ВРП в год. А для Калининградской области и Республики Мордовия – и вовсе 20% и 16% годового ВРП. Наибольшее влияние именно на эти регионы объясняется масштабными по региональным меркам инвестициями в строительство стадионов, инфраструктуры и благоустройство территорий. В Краснодарском крае и Татарстане, например, спортивная инфраструктура, по сути, уже была.

«Краткосрочный эффект для экономики страны, как показывает практика проведения больших международных соревнований, чаще всего мал. При прочих равных для темпов экономического роста конкретного года стоит ожидать эффекта на уровне статистической погрешности», – говорит эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Действительно, если на 2013–2018 годы эффект оценивается в 1% годового ВВП России, то в 2017–2018 годах прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достигнет 0,25% годового показателя, говорится в исследовании. А в ИК «Финам» оценивают рост ВВП в 2018 году благодаря ЧМ в 0,3%.

Увеличение числа рабочих мест и расширение сектора услуг, связанные с потоком зрителей-туристов, – временные эффекты, сходящие на нет сразу после окончания соревнования, считает Куликов. «Кроме того, сгенерированная деловая активность в городах проведения соревнований часто возникает за счет временного перераспределения ресурсов из других городов или сфер деятельности. Это может быть не так, если время проведения игр совпало с циклическим спадом в экономике, тогда могут быть и краткосрочные заметные эффекты. Но в России сейчас циклического спада нет, безработица низка, а доступные ресурсы в общем заняты», – говорит собеседник.

Впрочем, в отраслевом плане, добавляет он, возможен позитивный импульс, связанный с улучшением эффективности труда в секторе услуг: в гостиничном бизнесе и общественном питании. «Из потенциально значимых, но очень сложно оцениваемых эффектов – это воодушевление населения городов, связанное с ощущением причастности к глобально значимым событиям, и наблюдение быстрых изменений во внешнем виде города. В этом смысле чемпионат мира также потенциально может дать мотивацию для развития самых разных сфер деятельности, связанную как раз с ожиданием гостей и новой внешней оценкой, которую они могут дать городу», – считает Дмитрий Куликов.

В правительственном исследовании также дается оценка долгосрочного эффекта, то есть после проведения чемпионата. Как говорит Сорокин, ожидается, что импульс развития экономики продлится как минимум пять следующих лет. Созданная инфраструктура должна приносить по 150–210 млрд рублей ежегодно в ВВП страны (вклад туризма – 40–70 млрд, вклад инвестиций – 110–140 млрд рублей).

Конечно, инвестиции обеспечат долгосрочный эффект, если вся построенная инфраструктура будет правильным образом использована. По словам Сорокина, комплексный эффект после 2018 года будет достигаться за счет развития территорий вокруг новых стадионов и модернизированных аэропортов, за счет улучшения транспортной инфраструктуры и роста туристической привлекательности российских городов и России в целом.

Например, в Саранске рядом со стадионом появился целый жилой микрорайон со школами и больницами, тогда как раньше здесь было буквально чистое поле. Часть кресел на стадионах изначально создаются с расчетом на то, чтобы их можно было перебросить на другие спортивные объекты в городе.

Опыт предыдущих стран показывает рост туризма после ЧМ. Число иностранных туристов в Рио-де-Жанейро и ЮАР выросло на 18% и 21%, а в столице Германии – на 41% после турнира,

говорится в исследовании.

Также после чемпионата в течение пяти лет в РФ может быть создано еще 160–240 тыс. рабочих мест. Благодаря долгосрочному эффекту от чемпионата в федеральный и региональные бюджеты будет ежегодно поступать дополнительно 26–38 млрд рублей, а прирост выручки малого и среднего предпринимательства составит 130–190 млрд рублей ежегодно, говорится в исследовании.

Однако Дмитрий Куликов отмечает, что дать оценку долгосрочных эффектов от таких больших соревнований еще сложнее. «Понятно, что инфраструктура, построенная к мероприятию, может создавать положительный эффект для долгосрочного роста, только если она активно используется в дальнейшем. В этом смысле основные надежды, скорее всего, стоит возлагать на транспортную инфраструктуру. Дороги, маршруты, аэропорты, техника, построенная или закупленная к соревнованию, могут десятки лет снижать транспортные издержки бизнеса в регионе проведения соревнования, как и увеличивать качество жизни населения», – говорит Дмитрий Куликов.

Потенциальное увеличение количества туристов после чемпионата скорее даст эффект не столько в смысле темпов роста ВВП и доходов, сколько в смысле диверсификации экономической активности, возможного снижения волатильности роста, считает эксперт.

Социальный эффект, отмечает Сорокин, это улучшение качества жизни в городах-участниках чемпионата, транспортной доступности, медицинской инфраструктуры, повышение уровня благоустроенности городов, развитие физкультуры и спорта (приток детей в спортивные секции уже наблюдается, и после чемпионата ждут новый виток роста).