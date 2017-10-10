Украина ищет способ насолить чемпионату, на который не смогла попасть

«Подстрекательством к саботажу» называют в России заявление главы МИД Украины о необходимости бойкота и даже акций протеста во время предстоящего чемпионата мира по футболу. Заявление Климкина забавно даже не столько призывом игнорировать то, куда Украина не смогла попасть по чисто спортивным причинам. За подобный бойкот к Киеву могут быть применены весьма суровые меры на международном уровне.

Международная федерация футбола (ФИФА) должна одернуть министра иностранных дел Украины Павла Климкина, заявил во вторник почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Ранее глава украинского МИДа призвал не только бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, но и устраивать «акции протеста» фанатов на матчах. Заявление Климкина стало частью демонстрируемого Киевом «комплексного подхода» к России.

«Мы говорим... с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», – заявил Климкин.

Слова главы украинской дипломатии можно расценить однозначно – как провокацию, подчеркнул Колосков. ФИФА должна напомнить киевскому политику, что «не дело людям такого ранга, как министр иностранных дел, подстрекать к саботажу и прочим неблаговидным делам».

О намерении Киева демонстративно бойкотировать ЧМ-2018 сообщалось еще в прошлом году. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата. В конце декабря глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко уже говорил о решении не ездить на ЧМ, хотя статус в ФИФА обязывает его присутствовать.

Угроза Климкина воздействовать на «разные организации фанов» с целью провокаций на матчах выглядит не слишком убедительно. Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сомневается в том, что кто-то из фанатских объединений Европы вел какие-то переговоры с Климкиным. «Думаю, что это просто очередной, не совсем удачный пиар», – заметил собеседник в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Так что призыв к бойкоту – это «чистое словоблудие». «Ну объявите! Может, вас поддержат Латвия, Литва, Эстония. Все вы вчетвером сядете и объявите бойкот непонятно чего непонятно чему...»

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«Кроме того, бойкот может объявить та страна, которая участвует», – напомнил парламентарий. Сборная Украины участия в ЧМ не принимает, и «фанатам украинским здесь тоже делать нечего, потому что их сборной нет».

Правда, президент Всероссийской организации болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин подчеркнул, что украинских болельщиков в России ждут. Конечно, при условии их достойного поведения.

«Я знаю множество болельщиков с Украины, которые сохраняют адекватность, – сказал Шпрыгин газете ВЗГЛЯД. – Несмотря на все сложности, не афишируя и в одиночном порядке, они хотят приехать в Россию на ЧМ-2018 как туристы. Потому что событие незабываемое, событие уникальное, приехать несложно и недорого».

Но Шпрыгин солидарен с Лебедевым в том, что касается самой абсурдности идеи бойкота. «Какой-то бойкот имел бы смысл, если бы сборная Украины пробилась на турнир, а потом отказалась от участия в нем», – говорит Шпрыгин. Правда, в таком случае Украина попала бы под санкции ФИФА – в федерации очень не любят, когда ее мероприятия игнорируют, пояснил собеседник.

Те же англичане, которые уже восемь лет не могут смириться с проигрышем России права проведения ЧМ-2018, долгое время раздували истерию о том, что в Россию ехать опасно, а недавно заявили, что в наших городах бродят медведи. «Потом, конечно, они поняли, что сборная может остаться без поддержки, и немного успокоились, так как в Россию ехать все равно придется», – пояснил Шпрыгин. По мнению собеседника, национальные футбольные федерации вряд ли присоединятся к призыву Климкина. В противном случае они попадут под очень жесткие санкции ФИФА.

«Я не знаю другого вида спорта, где было бы столь жесткое единоначалие спортивной федерации. Например, в хоккее такого нет: там международная федерация может сказать одно, а в НХЛ скажут другое. В футболе же очень жесткая вертикаль власти «сверху-вниз», ­– подчеркнул президент ВОБ. Надо также понимать, что для руководства ФИФА, помимо решения всех спортивных задач, чемпионат мира – это еще и огромный бизнес, приносящий серьезные доходы. «Потому любые попытки сорвать ЧМ-2018 или как-то помешать его проведению точно не будут восприняты в ФИФА положительно», – подытожил Шпрыгин.

Ранее отмечалось, что отлаженность работы с болельщиками показал Кубок конфедераций. Иностранные фанаты были приятно удивлены организацией турнира и дружелюбием россиян. Действительность оказалась куда более позитивной, чем об этом писали зарубежные СМИ, советовавшие болельщикам не посещать Россию.