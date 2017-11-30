В РФС призвали ФИФА одернуть украинского политика

Международная федерация футбола (ФИФА) должна одернуть министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Такое заявление можно расценить однозначно как провокацию. Надеюсь, что оно найдет отклик у ФИФА. Мне кажется, ФИФА должна одернуть этого политика, объявив, что это не дело – людям такого ранга, как министр иностранных дел, подстрекать к саботажу и прочим неблаговидным делам. ФИФА должна отреагировать. А мы констатируем, что неумным поступкам нет предела», – передает РИА «Новости» слова Колоскова.

Он отметил, что с политической точки зрения было бы хорошо, если бы команда Украины, не попавшая на ЧМ по спортивному принципу, участвовала в турнире.

«Простые неангажированные, незашоренные зрители увидели бы, как тепло в России встречали бы украинских футболистов, насколько душевное отношение было бы к ним», – отметил Колосков.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев обсуждает с федерациями футбола и фанатскими организациями возможность бойкота или проведения акций протеста в рамках запланированного в России чемпионата мира по футболу.