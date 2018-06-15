Британские СМИ: ЧМ станет дерзким геополитическим триумфом России

В европейской прессе стали появляться оценки открытия чемпионата мира по футболу в России, а также первого матча, в котором наша сборная разгромила команду Саудовской Аравии.

В частности, британская Financial Times пишет, что чемпионат мира по футболу показал «ограниченный» эффект от западных санкций против России, а также то, что Москву не удалось изолировать, передает ИноТВ.

Газета пишет, что три месяца назад – после того как Лондон безосновательно обвинил Москву в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – к России относились как к «международному изгою», однако уже в июле российский лидер Владимир Путин «будет вручать Кубок чемпионата мира Лионелю Месси, Криштиану Роналду или какой-то другой суперзвезде футбола».

Издание отмечает, что матч открытия ЧМ между российской и саудовской сборными является «возможностью для налаживания связей на международном уровне», ведь на этой встрече Владимир Путин присутствовал вместе с саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом.

Успешное проведение ЧМ станет «дерзким геополитическим триумфом» России, заключает британское издание.

Другое британское издание – таблоид Mirror – оценил игру российских футболистов, отметив, в частности, мастерство полузащитника Юрия Жиркова, который, по словам автора статьи, является одним из сильнейших игроков национальной команды. «34-летний воин становился все сильнее и сильнее с каждой минутой матча. Многие болельщики с любовью говорили о его игре, которая была просто замечательной», – пишет издание, текст статьи которого приводит «Спорт Экспресс».

Британская Independent, в свою очередь, пишет, что российская сборная превзошла ожидания болельщиков в стартовом матче ЧМ. «Победа над Саудовской Аравией не является надежным показателем силы команды, однако она продемонстрировала, что игра сборной России не является настолько мрачной, как это казалось перед стартом чемпионата мира», – говорится в статье. «Ударную силу команды составляют Денис Черышев и потрясающий Александр Головин», – продолжает издание.

Independent отмечает, что полузащитник сборной России Александр Головин привлечет внимание скаутов ведущих европейских клубов. «Головин продемонстрировал самую высокую технику во вчерашнем матче», – заключает издание.

Австрийская Der Standard в связи с открытием ЧМ в России выпустила интервью с экспертом по Восточной Европе Феликсом Яйтнером, в котором он рассказал о связанных с Россией клише. В частности, он заявил, что считает неуместным сделанное главой МИД Британии Борисом Джонсоном сравнение чемпионата мира по футболу в России с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине. «Россия – не фашистское государство, там нет диктатуры, как в Казахстане или Белоруссии. Внутри российского общества происходит жесткая борьба», – заявил Яйтнер, слова которого приводит «ИноСМИ».

Он отметил, что на Западе есть предрассудки в отношении России. «Многие русские очень дружелюбны и намного более критично относятся к политике руководства страны, чем принято считать. Какой-то культурной близости населения с авторитаризмом я не замечаю. Москва и Санкт-Петербург – не менее современные города, чем Вена. В плане «оцифровки» они, пожалуй, даже еще современнее. Но именно огромные размеры страны делают возможной свободу. В отдаленных регионах, где-нибудь в Сибири, нет никаких признаков авторитарного государства», – сказал эксперт.

Deutsche Welle пишет, что большинство немцев выступают против бойкота политиками из Германии проходящего в России чемпионата мира по футболу. Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap и опубликованного ARD-Deutschlandtrend, 69% респондентов считают неуместным возможное решение воздержаться от подобной поездки. Бойкот поддерживают только 26% опрошенных. 45% респондентов также заявили, что считают правильным проведение ЧМ-2018 в России.

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.