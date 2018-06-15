Британцы сравнили болельщиц России и Саудовской Аравии

Британские журналисты сравнили внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии во время матча открытия чемпионата мира в Москве.

Журналисты Daily Mail обратили внимание на «колоссальный контраст» между жительницами России и Саудовской Аравии. Если первые пришли на стадион в коротких топах с национальной символикой, в кокошниках и с ярким макияжем, то вторые сидели в парандже или хиджабе, прикрывая лицо шарфом или медицинской маской. Кроме того, многие женщин надели солнечные очки.

Впервые в Саудовской Аравии женщин пустили на футбольные стадионы, разрешив им смотреть матчи, только в январе 2018 года.

Check out the World cup female fans of Russia and Saudi Arabia..what a sharp contrast!

Saudi women were permitted to watch football at a stadium in the kingdom for the first time in January.

#MaxBreakfast @DebsExtra @MarkOtabor / Whatsapp : 0809-666-1023 #WorldCup pic.twitter.com/XzBWWelGjN — MAX 102.3 FM (@Max1023FM) June 15, 2018

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.

После завершения матча-открытия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, оказавшегося свидетелем провала своей сборной.