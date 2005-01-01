Зарубежные СМИ оценили открытие ЧМ по футболу

Зарубежные СМИ, комментируя стартовавший в четверг чемпионат мира по футболу, отмечают праздничную атмосферу и хорошую организацию.

Американский канал CBS назвал первый матч сборной России, в котором она победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0, «фантастическим началом», передает РИА «Новости».

«Этот гол стал именно тем началом, которое было необходимо России, чтобы завести толпу, и стадион «Лужники» сейчас ликует. Лучшего способа зажечь толпу в первом матче турнира и не пожелаешь», – пишет обозреватель канала.

В день открытия чемпионата сильно бросалось в глаза то, как футбол объединяет людей, пишет корреспондент британского телеканала Sky News. Так, активно праздновали старт первенства болельщики из Перу, чья сборная пробилась на чемпионат впервые с 1982 года.

«Когда перуанцы разделились, к ним присоединились фанаты из Коста-Рики, аргентинцы, бразильцы и ярко одетые мексиканцы. Даже непробиваемая российская полиция наслаждались этим невероятным спортивным карнавалом», – пишет он.

Корреспондент турецкой газеты Milliyet, побывавший на предыдущем мундиале в Бразилии, отмечает, что чемпионат в России лучше организован в плане качества стадионов и транспорта.

«В России в отличие от Бразилии любителям футбола гораздо проще добраться до стадионов. Вы можете не использовать автомобильный транспорт и доехать на метро прямо до ворот стадиона», – пишет он.

Россияне, пишет корреспондент, давно ждали чемпионат и полностью его поддерживают.

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.

После завершения матча-открытия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда, оказавшегося свидетелем провала своей сборной.