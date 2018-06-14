Москва и Эр-Рияд договорились нести ответственность за мировой рынок энергоресурсов

Россия и Саудовская Аравия договорились нести совместную ответственность за стабильность мирового рынка энергоресурсов, говорится в соответствующем заявлении сторон.

В документе отмечается, что Москва и Эр-Рияд договорились разработать декларацию о кооперации стран ОПЕК+ и пригласить в альянс новых членов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на встрече в Вене 22-23 июня страны ОПЕК+ обсудят возможность увеличения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки.

В мае представители Саудовской Аравии заявили, что ОПЕК и Россия могут поставлять больше нефти на мировой рынок «в ближайшем будущем», чтобы компенсировать потерю венесуэльской нефти и влияние санкций США на Иран.