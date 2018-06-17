Один из лидеров сборной России пропустит матч с Египтом

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев пропустит игру со сборной Египта из-за травмы.

«Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации. После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации», – сообщается в блоге российской сборной в Twitter.

Сам Дзагоев затруднился оценить сроки восстановления, отметив, что «доктора будут смотреть на динамику» и выразил надежду, что ему удастся поправиться к стадии плей-офф, передает РИА «Новости».

«С левой ногой у меня (проблемы) впервые, обычно с правой было. К тренировочному процессу подошел правильно и профессионально, причину назвать тяжело. При ходьбе есть болевые ощущения, но первые три-четыре дня так бывает, опыт у меня уже огромный. Завтра начинаю тренироваться в зале и делать какие-то упражнения», – сказал он.

Он добавил, что произошедшее стало для него ударом. «Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо тебя. Надеюсь, еще успею сыграть», – сказал он.

Один из лидеров сборной России Дзагоев получил травму в первом тайме матча, и был заменен на полузащитника Дениса Черышева. Врачи выявили у него повреждение мышц задней поверхности бедра. Предполагалось, что он выбыл из строя на одну-две недели.