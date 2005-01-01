Аргентинские футболисты потребовали сменить тренера на матч против Нигерии

Игроки сборной Аргентины потребовали сменить тренера перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии, который пройдет 26 июня в Петербурге.

«Сборная взбунтовалась», передает телеканал «Тодо нотисиас» со ссылкой на источник в Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

«Они не хотят, чтобы (главный тренер Хорхе) Сампаоли руководил ими на последнем матче (группового этапа)», – передает ТАСС слова источника канала.

Игроки требуют, чтобы в заключительном матче группового этапа указания команде давал помощник Сампаоли.

Напомним, накануне в матче второго тура ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла Аргентину со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, а команда Месси оказалась под угрозой вылета с турнира.