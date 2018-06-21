Команда Месси оказалась под угрозой вылета из ЧМ

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Хорватии разгромила Аргентину и вышла в 1/8 финала.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 3:0, все голы были забиты во втором тайме, пишет «Советский спорт».

Голы забили Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.

Если Исландия в двух оставшихся матчах (22 июня с Нигерией и 26 июня – с Хорватией) наберет хотя бы четыре очка, то Аргентина не выйдет из группы, пишет «Спорт-Экспресс».