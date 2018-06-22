Кадыров призвал иностранных политиков не повторять ошибку Гитлера

Глава Чечни Рамзан Кадыров в День памяти и скорби призвал иностранных политиков учить историю и не повторять ошибку нацистской Германии.

Как написал глава Чечни в Telegram, Гитлер планировал за несколько месяцев поставить нашу страну на колени и устроить военный парад на Красной площади, но он заблуждался, думая, что главное – дойти до Москвы.

«Немецкие дивизии действительно стояли под Ленинградом, Москвой и Сталинградом! В силу незнания русского языка и русской истории Гитлер не был знаком и с историей России. Иначе он подумал бы, стоит ли пойти по проторенным французами, шведами, поляками и многими другими тропинкам, чтобы также, как и они, позорно завершить свой жизненный путь», – написал Кадыров.



Он отметил, что под Сталинградом погибли или сдались в плен более 300 тыс. немецких солдат, офицеров и генералов, а советские войска разгромили гитлеровцев и дошли до Берлина.

«Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков! Иначе их имена навечно будут занесены в список тех, кто поднял меч на Россию, и от меча российского погиб!» – отметил глава Чечни.

Напомним, российский посол Анатолий Антонов напомнил о совместной борьбе СССР и США против общего врага.