Посол напомнил о совместной борьбе СССР и США против общего врага

Российский посол Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.

Он назвал «Дух Эльбы» символом «боевого братства народов СССР и США». Как заявил Антонов, «в те годы Россия и США были объединены в борьбе с общим врагом», что позволило одержать победу над нацизмом, передает РИА «Новости».

Посол призвал «помнить об уроках прошлого», когда «предотвратить чудовищную трагедию Второй мировой войны» помешала «разобщенности ведущих» государств, которые не смогли своевременно «распознать опасность».

По словам Антонова, сейчас перед странами стоит задача объединиться в борьбе против терроризма и других «современных угроз».

Напомним, объявлено о подготовке первой полноценной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.