Украина ввела санкции против политических партий и ЦИК России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении антироссийских санкций, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В новый санкционный список Украины включены шесть политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Демократическая партия России», «Аграрная партия России», «Патриоты России» –передает РИА «Новости».

Также санкции введены против главы ЦИК России Эллы Памфиловой, зампреда ЦИК Николая Булаева, секретаря комиссии Майи Гришиной и членов ЦИК в Крыму Вениамина Никифорова и Вячеслава Фирсова, передает ТАСС.

Против попавших под санкции вводится «блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством».

Санкци введены и против российских бизнесменов, в частности, под санкции попали Аркадий, Борис, Роман и Лилия Ротенберги. Кроме того, в санкционные списки попали Александр Трибун и Олег Чириков («Дайвтехносервис»), Олег Николаев («НВП «Берил»), Виктория Билан, Евгения Воробьева и Наталья Золотарева.

В их отношении вводится также «отказ в предоставлении виз», применение «других запретов въезда на территорию Украины».

Под санкции попали общественные организации «Союз пенсионеров России», «Корпус «За чистые выборы», «Боевое братство» и Союз ветеранов Афганистана.

В июне МИД Украины призвал другие страны надавить на Россию.