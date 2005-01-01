Эксперты: Правительство поплатилось за рост цен на бензин

«Один из факторов – рост цен на бензин. Реакция правительства была, но непонятно, к чему эти меры приведут. Когда будут результаты, тогда рейтинги изменятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев по поводу изменений рейтинга правительства. Другим фактором стало то, что пока до населения не донесена суть пенсионной реформы.

Политолог Дмитрий Гусев убежден, что на рейтинг правительства повлияло несколько факторов. Среди них рост стоимости бензина, спровоцированный скачком цены на нефть, и нескорая реакция правительства на эти изменения.

«Один из факторов – рост цен на бензин. Реакция правительства была, но непонятно, к чему эти меры приведут. Когда будут результаты, тогда рейтинги изменятся», – сказал он. Другим фактором стало объявление планов по пенсионной реформе. Как пояснил Гусев, суть не в самой реформе, которая необходима, а в том, что «людям до конца не объяснили, что на самом деле заключается в этих мерах».

Такого же мнения придерживается политолог Павел Данилин. По его словам, мировые цены на нефть растут, а экономический кризис не прекращается. «В России растут цены на бензин из-за того, что правительство с серьезной задержкой реагировало на этот факт. То есть по акцизам и НПЗ правительство явно сработало не вовремя», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД.

Так, мониторинг цен на бензин в начале июня показал, что с началом «налоговых маневров» стоимость топлива марок Аи-92, Аи-95 и дизтоплива поднялась на 5–7 рублей: с 37–40 рублей до 43–45 рублей за литр и выше. Средняя цена выросла в 25 субъектах РФ. Наибольший рост цены зафиксирован на отдельных АЗС в Калужской области, Забайкальском, Ставропольском крае.

Тем не менее сейчас в целом в регионах, в которых цена была 43 рубля и выше, наблюдается преимущественно снижение, за исключением Крыма, где продолжается значимый рост. А в регионах, где цена была ниже 43 рублей, наблюдается как снижение цен (33 субъекта РФ), так и повышение (19 субъектов РФ). В 49 регионах средняя цена снизилась. Так, снижение в среднем в Магаданской области (–2,8 рубля), Костромской (–1,91 руб.) и Сахалинской (–1,11 рубля). Наибольшее снижение цены произошло на АЗС в Новосибирской области (ЛУКОЙЛ: –5,6 рубля до 37,05) и Тверской области (Роснефть: –3,2 рубля до 40,50).

Также, не исключает эксперт, на рейтинге могли сказаться негативные и фейковые новости в период формирования правительства. «Помните фейки о том, что все переводы по банковским картам Сбербанка будут обложены налогом? Это фейковая новость, но она тоже сработала. Все это легло в копилку такого негативного отношения к правительству», – полагает Гусев.

Данилин согласен, что на происходящем отразились «пересменка в правительстве» и сброс множества фейковых новостей, в том числе про обложение налогами переводов с карты на карту. «Негативные ожидания породила пенсионная реформа. Объявление о пенсионной реформе было сделано без объяснений. Недостаток информации и ожидания населения о том, что, как обычно, все всех обманут, и привели к тому, что население отреагировало негативно», – считает Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ 11–17 июня, деятельность правительства одобряют 44,7% респондентов. Одновременно выросло число тех, кто заявил о своем неодобрении деятельности кабмина: с 32,7% (опрос 28 мая – 3 июня) до 38,5% (текущие показатели).

Также ВЦИОМ отмечает снижение оценок работы председателя правительства и президента РФ. Если по данным опроса начала июня деятельность премьер-министра одобряли 41,7% участников исследования, то среди ответивших на вопросы социологов 11–17 июня таковых оказалось 38,5%. Показатели одобрения деятельности главы государства в эти периоды соответственно 77,1% и 72,1%.

В целом, как пояснил Гусев, когда проходят реформы, тем более такие серьезные, как пенсионная реформа, «люди всегда сначала смотрят на это с недоумением и только потом начинают соглашаться».

«Вспомните, когда в Москве проводилась реформа здравоохранения, то москвичи выходили по этому поводу на улицы. Однако сейчас любой житель знает, что в больницах стало лучше, а изначально реформа воспринималась негативно. Так что это нормальное отношение к реформам. Люди всегда сначала встают в позу и начинают воспринимать это негативно, причем любую новую информацию», – сказал он.

По словам эксперта, рейтинги постоянно меняются и все эти колебания объяснимы.

Что касается изменений рейтинга президента, то Гусев подчеркнул, что глава государства за кабинет министров не отвечает, но в общественном мнении президент традиционно ответственен за все происходящее в стране. «Нынешнее правительство сохраняет преемственность с предыдущим. В этом смысле весь накопленный негатив, который был накоплен в отношении предыдущего правительства, тоже переносится», – пояснил он.

В то же время Гусев констатировал, что после выборов «всегда идет откат рейтинга». «Во время выборов рейтинг пытаются поднять, а после выборов идет естественный откат, который тоже повлиял. Хотя сама цифра (44,7% одобряющих – прим. ВЗГЛЯД) большая. Это тактическое изменение рейтинга», – сказал он.

Данилин согласен, что у людей накопилась усталость от избирательной кампании и «после выборов рейтинги всегда снижаются». «Люди ожидали того, что выборы кончатся и будет только позитив, а тут бац – позитивная повестка сменилась на алармистскую. Но правительство вынуждено это делать, это нужно делать. Но население оказалось не очень подготовленным к этому», – считает Данилин.

Что касается динамики рейтинга в будущем, то Гусев пояснил, что на это может повлиять эффективность мер по регулированию цен на бензин, а также разъяснения по пенсионной реформе. Он убежден, что люди, поняв суть реформы, воспримут ее иначе, спокойнее. «Правительство занимается сейчас выполнением «суперуказа» президента. Это указ развития, он требует серьезных мер. Эти прорывные вещи должны привести к развитию», – подытожил он.