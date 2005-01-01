ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга правительства из-за роста цен на бензин

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщили о снижении рейтинга правительства в июне, эксперты объясняют это ростом цен на бензин в стране.

Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ 11–17 июня, одобряли деятельность правительства в это время 44,7% респондентов, которым задавался вопрос, одобряют или не одобряют они в целом деятельность того или иного госинститута. Между тем исследование, проведенное 4–10 июня, фиксировало этот показатель на уровне 47,1%, а неделей ранее – 49,7%. Одновременно выросло число тех, кто заявил о своем неодобрении деятельности кабмина: с 32,7% (опрос 28 мая – 3 июня) до 38,5% (текущие показатели).

Также ВЦИОМ отмечает снижение оценок работы председателя правительства и президента РФ. Если по данным опроса начала июня деятельность премьер-министра одобряли 41,7% участников исследования, то среди ответивших на вопросы социологов 11–17 июня таковых оказалось 38,5%. Показатели одобрения деятельности главы государства в эти периоды соответственно 77,1% и 72,1%, передает ТАСС.

«Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего правительства страны, было зафиксировано ВЦИОМом еще в конце мая – начале июня. Причина – рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию», – прокомментировал данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Вторым фактором «усиления критичности населения» стало, по его мнению, предложение об изменении пенсионного законодательства. «Оно с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно, в условиях фрагментарности картины изменений, непроясненности механизмов реализации сохраняется негативное отношение», – пояснил социолог, указав, что это «влияет на отношение к власти». Не исключением в этом контексте стал и президент страны, «тем более что после выборов запросы к президенту традиционно усиливаются», уточнил Мамонов.

Дальнейшее развитие ситуации, считает он, зависит преимущественно от эффективности мер правительства по контролю за ценами на бензин и грамотной информационной политики по разъяснению своего видения пенсионных изменений. «Понимание населением ситуации приведет к успокоению общественного мнения и обратной корректировке оценок», – убежден представитель ВЦИОМ.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник» принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивается 1 тыс. респондентов не менее чем в 80 регионах России. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки – 7 тыс. респондентов).

Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, 1,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

В четверг в кабмине сообщили, что снижение ставок акцизов на топливо для удержания внутренних цен будет действовать только в 2018 году, рассказав о механизме, который будет влиять на стоимость бензина.

По данным Thomson Reuters Kortes, цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11-го по 15 июня снизились на 4 и 3 копейки и составили 41,8 и 44,64 рубля за литр соответственно. По информации Росстата, в мае цены производителей на автомобильный бензин выросли на 18,7% по сравнению с апрелем.