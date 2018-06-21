Трамп заявил о ликвидации Северной Кореей четырех «больших объектов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея ликвидировала четыре «больших объекта», на которых проходили испытания ракет.

«Они прекратили пуски ракет, в том числе и баллистических... Они уже уничтожили... четыре из своих крупнейших полигонов для проведения испытаний», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Ранее после саммита в Сингапуре Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын поделились своим пониманием двусторонних договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова, по-разному оценив итоги переговоров в части путей достижения намеченной цели.

По итогам прошедшей встречи КНДР и США подписалисовместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. Глава Белого дома также объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.