Ульяновские курсанты устроили новую выходку

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) в соцсетях отпустили в адрес своей преподавательницы непристойную шутку, однако молодая женщина увидела запись и ответила своим студентам.

Один из курсантов УИ ГА опубликовал в Instagram фото с букетом цветов, которое сопроводил надписью «подарили цветы, осталось сводить в ресторан, и можно рассчитывать на секс», пост опубликован на Pikabu.

Преподавательница вуза, которая увидела эту запись, не оценила неприличную шутку. «Я так-то тоже есть в Instagram. В следующий раз цветы можете не приносить», – написала она.

Напомним, в январе в соцсетях появилось видео в стиле БДСМ со студентами Ульяновского авиаинститута, пародирующее популярный в прошлом клип Benny Benassi. В итоге курсантам, станцевавшим под песню Satisfaction в нижнем белье и форменных фуражках, был объявлен выговор, хотя им грозило отчисление.

В поддержку курсантов в сети начался флешмоб, в котором приняли участие курсанты-суворовцы, студенты мореходного училища, спортсмены-конники, молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России», студентки рязанского техникума и прочие студенты российских и зарубежных вузов.