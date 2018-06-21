Цены на бензин за неделю снизились

В период с 11 по 17 июня средние потребительские цены на бензин в России снизились на 4 копейки – до 43,44 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.

В сообщении на сайте статистического ведомства говорится, что с начала года средние цены на бензин выросли на 8,1%, а на дизельное топливо – на 8,5%.

Так, бензин марки Аи-92 стал дешевле на 6 копеек, средняя цена на него составляет 41,68 рубля за литр. Аи-95 подешевел на 1 копейку – до 44,68 рубля, Аи-98 – на 2 копейки, до 49,72 рубля за литр.

Цена дизтоплива за прошлую неделю не изменилась, оставшись на уровне 44,42 рубля за литр.

Напомним, цены на бензин в России снижаются несколько недель подряд после того, как в начале июня кабмин и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эти действия.

В четверг эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) представили новые данные мониторинга цен на топливо, согласно которым видно, что ситуация на рынке нефтепродуктов постепенно стабилизируется.