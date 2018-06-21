Трамп на саммите G7 бросил в сторону Меркель конфеты

Президент США Дональд Трамп во время саммита «Большой семерки» в Канаде бросил в сторону канцлера Германии Ангелы Меркель жевательные конфеты, сообщил американский аналитик, основатель и руководитель международной консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер.

Он отметил, что это произошло в конце встречи, когда Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытались убедить Трампа подписать совместное коммюнике, передает ТАСС.

«Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен, что (лидеры G7) объединяются против него. И в тот момент он встал, положил руку в карман своего пиджака, вынул две конфеты Starbursts, швырнул их на стол и сказал Меркель: «Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю», – рассказал Бреммер.

Напомним, по итогам встречи в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разногласия между странами G7 сохраняются, а президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи и сообщил, что велел представителям Соединенных Штатов не подписывать итоговое коммюнике саммита G7.