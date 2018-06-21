Китай снизил курс юаня к доллару до минимума с начала года

Народный банк Китая понизил курс юаня к американскому доллару на 120 базисных пунктов до отметки 6,4706, что стало минимумом с 12 января этого года.

Китайский регулятор продолжает ослаблять курс юаня уже второй день подряд, передает ТАСС.

За период с 2015 по 2016 годы юань был девальвирован к доллару на 12,7%, что стало минимумом за предыдущие восемь с половиной лет. Однако уже к концу 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,28%.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о зависимости между долларом и юанем, которая набирает силу вместе с ростом экспорта китайских товаров в США.