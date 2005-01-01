Эксперт: У Украины с ПРО Patriot возникнет множество проблем

«Я знаю возможности систем Patriot. Это не ахти какая система, но она поставлена почти в два десятка стран. Почему бы американцам не сунуть ее и на Украину? На Украине было три бригады С-300, в каждой из которых по четыре дивизиона», – сказал газете ВЗГЛЯД Бывший замкомандующего ПВО Сухопутных войск РФ Александр Лузан.

Бывший замкомандующего ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан убежден, что в приобретении Украиной систем ПРО Patriot заинтересованы прежде всего сами американцы, которые ищут рынок сбыта. «Если внимательно посмотреть на действия президента США Дональда Трампа, то видно, что он делает все возможное, чтобы поднять экономическую мощь своей страны. А так как Украина смотрит США в рот, то американцы заинтересованы продать Patriot Киеву», – сказал Лузан.

Что касается технических характеристик этих систем, то Лузан отметил, что по эффективности они уступают даже российским С-300, и тем более С-400.

«Я знаю возможности систем Patriot. Это не ахти какая система, но она поставлена почти в два десятка стран. Почему бы американцам не сунуть ее и на Украину? На Украине было три бригады С-300, в каждой из которых по четыре дивизиона. Все запчасти к С-300 производятся в России, а президент Украины Петр Порошенко никак не хочет с нами взаимодействовать, поэтому техническую поддержку и помощь мы не оказываем и эти комплексы С-300 оказались брошенными. А теперь американцы хотели бы заменить эти «трехсотки» на свои Patriot», – пояснил Лузан.

В то же время Лузан считает, что если дело дойдет до приобретения Киевом систем Patriot, то возникнет множество проблем с их интеграцией в оборонную систему Украины. Он отметил, что Россия, предлагая свои ракетно-зенитные системы зарубежным партнерам, одновременно поставляет универсальную аппаратуру сопряжения, что позволяет российской технике работать в иностранных сетях и кодах.

«У украинских комплексов Patriot будет работать только голосовая связь, а цифровая – нет. Это чревато излишним расходом ракет. Несколько батарей смогут стрелять по одной и той же цели, а другие целим могут пройти без воздействия. Сегодня говорить об эффективности систем противовоздушной обороны можно только тогда, когда есть цифровые средства управления», – пояснил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Киеве озвучили планы о покупке американских систем ПРО Patriot. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, профинансировать закупку можно с помощью возможных поступлений в госбюджет от борьбы с контрабандой.

В конце 2017 года США за 10,5 млрд долларов планировали поставить Польше 16 пусковых установок ПРО Patriot и 208 ракет к ним. Однако замминистра обороны Польши Бартош Ковнацки признался, что его неприятно удивила цена, пояснив, что страна рассчитывала потратить на две батареи системы ПРО не более 7 млрд долларов.

Отметим, что опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты выражали скепсис по поводу реальности подобной сделки. По их оценке, все эти «планы» сводятся к ничтожным мечтам украинского руководства.