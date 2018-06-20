Завершился матч между сборными Испании и Ирана по футболу

На стадионе «Казань-Арена» завершилась встреча второго тура группы В чемпионата мира по футболу в России между сборными Испании и Ирана, во время которой был установлен новый рекорд посещаемости казанской спортивной арены – 42 тыс. 718 зрителей.

Победу со счетом 1:0 одержала сборная Испании. Единственный гол забил форвард испанцев Диего Коста, передает ТАСС.

На 62-й минуте судья засчитал гол иранского полузащитника Саида Эззатоллахи в ворота сборной Испании, однако отменил свое решение, так как система видеопомощи арбитрам (VAR) показала, что иранский футболист находился в офсайде.

Сборная Испании набрала четыре очка и делит первое место в группе В с португальцами. Команда Ирана занимает третье место.

Ранее иранские власти впервые с 1979 года открыли для женщин крупнейший стадион Тегерана «Азади», чтобы они смогли увидеть трансляцию матча между Ираном и Испанией.