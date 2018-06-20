Крупнейший стадион Тегерана открыли для женщин впервые с 1979 года

Иранские власти впервые с 1979 года решили допустить болельщиц на крупнейший стадион Тегерана «Азади», чтобы они смогли увидеть трансляцию матчей с участием национальной сборной по футболу в рамках проходящего в России финального этапа ЧМ-2018, сообщило издание «Аль-Ахрам».

Трансляцию матча между Ираном и Испанией организовали на огромном мониторе, установленном посреди стадиона «Азади». Всего на показ игры было продано более 10 тыс. билетов стоимостью около 2 евро каждый, передает ТАСС.

После победы сборной на улицы Тегерана вышли тыс. человек, устроив стихийные празднования исхода матча.

Власти надеются, что если опыт окажется успешным, то в следующий понедельник иранцы смогут посмотреть на стадионе матч с Португалией.

Многие иранские богословы выступают против присутствия женщин на футбольных матчах, но в политических кругах страны в последнее время бытует другое мнение.

На прошлой неделе британские журналисты сравнили внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии во время матча открытия чемпионата мира в Москве.

Напомним, в Саудовской Аравии женщин впервые пустили на футбольные стадионы, разрешив им смотреть матчи, только в январе 2018 года.