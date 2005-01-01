Россияне назвали желаемый размер пенсии

Почти треть россиян (32%) желает получать пенсию в размере 20-25 тыс. рублей в месяц, хотя в реальности в среднем пенсионеры получают 13,5 тыс. рублей, сообщили в исследовательском центре «Ромир».

Опрос «Ромира» показал, что 28% россиян хотят получать пенсию в размере 25-40 тыс. рублей, еще 21% опрошенных согласны на 15-20 тыс. рублей, а 14% респондентов претендуют на пенсию свыше 40 тыс. рублей, сообщает Ura.ru.

С нынешним уровнем пенсий согласны лишь 4% граждан.

Отмечается, что разница между реальным и желаемым размером выплат является основной причиной, по которой россияне планируют продолжить работать после наступления пенсионного возраста. Об этом рассказали 30% опрошенных. Еще 34% продолжат работу, так как не любят сидеть без дела, а 21% хотят сохранить работу, чтобы помогать детям.

Отрицательно относятся к идее работать на пенсии 37%. Некоторые (47%) объясняют это плохим самочувствием и усталостью. Другие (43%) – желанием путешествовать. Остальные (32%) – предпочитают ухаживать за внуками, а не трудиться.

Ранее в среду первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов называл размер индексации пенсий в ближайшие два года.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти.