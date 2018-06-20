Газзаев заявил о выполнении сборной задачи минимум на ЧМ-2018

Сборная России благодаря победе над командой Египта вышла из группы и выполнила задачу минимум, заявил депутат Госдумы и бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.

«Мы вышли из группы. И это уже фактически задача минимум решена, досрочно причем. Две игры сыграли на очень высоком уровне, с хорошим результатом», – цитирует РИА «Новости» Газзаева.

По его словам, теперь российской сборной после завершения матчей в отборочных группах, скорее всего, предстоит встреча с Португалией или Испанией.



«Там, скорее всего, выйдет Испания, Португалия. Это уже будет такой серьезный футбол», – добавил Газзаев.



Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову – почет и уважение за создание команды, которая находится в шаге от выхода из группы на чемпионате мира.

Телеведущий Иван Ургант, комментируя победу сборной России над Египтом в матче второго тура чемпионата мира, с иронией заявил, что запущенная им акция «Усы надежды» дала свои плоды.