Олег Ляшко женился после 20 лет сожительства

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко женился на Росите Сайранен после 20 лет совместной жизни.

«Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей на нашей родной Украине!», – написал Ляшко в Facebook.

Он опубликовал фотографии со свадьбы. На одной из них он оставляет подпись в загсе, на второй – пара улыбается в объектив.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Ляшко объявил о решении жениться на Росите Сайранян еще в апреле. Они 20 лет живут в гражданском браке и воспитывают дочь. «20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо», – заявлял тогда Ляшко. Пара познакомилась в зале игровых автоматов.

Ляшко известен своими радикальными высказываниями. Так, в мае он пригрозил сжечь украинский парламент из-за решения ЕСПЧ, признавшего нарушением прав человека мораторий на продажу сельхозземель на Украине. Чуть раньше он призвал отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, так как выполнение требований МВФ приведет к установлению внешнего управления на Украине.