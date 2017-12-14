Ляшко решил жениться

Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Олег Ляшко объявил о решении жениться на Росите Сайранян, с которой он уже 20 лет живет в гражданском браке и воспитывает дочь.

«Росита долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что мы 2 июня идем с Роситой расписываться... У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо», – заявил Ляшко, слова которого приводит украинское издание «Вести».

С будущей супругой Ляшко познакомился в зале игровых автоматов, где женщина работала крупье. Политик устроил скандал из-за того, что ему не дали законный выигрыш. Женщина стала его успокаивать. После знакомства они стали чаще видеться, а в скором времени начали жить вместе.

Также известно, что сам Ляшко разговаривает дома на украинском языке, а супруга – исключительно на русском.

В Сети с иронией отнеслись к словам политика, 20 лет думавшего, стоит ли делать предложение женщине. Большинство украинских пользователей сочли, что причиной стало желание Ляшко баллотироваться в президенты страны в 2019 году.