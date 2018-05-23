Ляшко пригрозил спалить Верховную раду

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко пригрозил сжечь украинский парламент из-за решения ЕСПЧ, признавшего нарушением прав человека мораторий на продажу сельхозземель на Украине.

«Сюда [в Раду] снова приходят президент, премьер-министр и другая «обслуга» международных кулаков, и рассказывают, что солнце завтра не взойдет или украинская земля не принесет урожая, если мы не будем продавать землю. Я сожгу к чертовой матери эту трибуну и парламент, но не дам продать землю и забрать у украинской нации будущее », – заявил Ляшко на заседании Рады.

Выступление депутата опубликовано на YouTube-канале лидера РП.

По мнению Ляшко, украинские власти смалодушничали, решая важный для украинцев вопрос.

«МВФ хотел впихнуть требование о продаже земли в меморандум, подписанный в прошлом году. Только благодаря нашей позиции и позиции 80% украинцев, власти побоялась записать это в меморандум. Если сейчас пройдет требование о повышении цен на газ, МВФ больше ничего не будет сдерживать. Они увидят, что украинская власть не способна защищать национальные интересы и может выполнять любые требования, шантажируя украинцев и украинский парламент», – сказал депутат.

Ляшко выступил с резкой критикой действий ЕСПЧ, который дал оценку украинскому закону о моратории на продажу земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, иностранные транснациональные корпорации планирую завладеть украинской землей.

«В один момент может оказаться так, как с тем фермером на Днепропетровщине – не успело его тело остыть после смерти, а регистратор из Одессы переписал его имущество и хозяйство на рейдеров, которые через неделю приехали отжимать землю, тракторы, зерно и другое . Такое может произойти и в Украине: пока мы здесь дискутируем о моратории, какие-нибудь суды уже примут за нас решения, и украинцы землей уже не будут распоряжаться», – добавил депутат.

Ранее Европейский суд по правам человека решил, что абсолютный запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой, нарушает европейскую конвенцию по правам человека.