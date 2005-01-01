ЕСПЧ признал нарушением прав человека мораторий на продажу сельхозземель на Украине

Европейский суд по правам человека решил, что абсолютный запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает европейскую конвенцию по правам человека.

ЕСПЧ вынес решение по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины», сообщает «Европейская правда». Двое граждан Украины подали жалобу в европейский суд из-за государственного запрета на продажу сельскохозяйственных участков.

В заявлении суда говорится, что после распада СССР Украина раздавала сельскохозяйственные угодья людям, которые ранее работали в колхозах, но вместе с тем ввела «временный» запрет на продажу такой земли.

«Правительство утверждало, что этот шаг помешает концентрации земли в руках нескольких людей, остановит обнищание жителей сельской местности и гарантирует, что земля и в дальнейшем будет обрабатываться. Однако суд установил, что государство не обеспечило справедливого баланса между общими интересами общества и имущественными правами заявителей», – указано в сообщении.

ЕСПЧ завил, что ни одна другая страна, входящая в Совет Европы, не вводила подобных запретов, назвав подход Украины к прекращению моратория несоответствующим.

Суд постановил, что украинское правительство должно принять законодательные меры для обеспечения необходимой справедливости баланса для владельцев сельскохозяйственных земель. При этом никакой денежной компенсации заявителям не присуждено.

«Однако если государство проявит необоснованную задержку в принятии необходимых мер, денежные выплаты могут стать гарантированными», – отметили в суде.

Решения Европейского суда по правам человека обязательны для выполнения государствами-членами Совета Европы, которым является Украина.