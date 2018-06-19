Обозначена продукция США, на которую Россия введет ответные пошлины

Россия введет ответные импортные пошлины на поставки из США, в частности строительно-дорожной техники, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Также министр отметил, что американские лекарства не попадут под ответные импортные пошлины Москвы, передает РИА «Новости».

Ранее Орешкин сообщил, что в ближайшее время в ответ на пошлины США на сталь и алюминий в России введут пошлины на ввоз американских товаров, имеющих аналоги на отечественном рынке.