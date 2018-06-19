Главный патологоанатом Белоруссии задержан за взятки

Руководитель городского клинического патологоанатомического бюро Минска, главный патологоанатом минздрава страны задержан с поличным при получении взятки, сообщили в МВД Белоруссии.

«Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Беларусь с поличным при получении взятки задержан начальник городского клинического патологоанатомического бюро», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Сообщается, что чиновник получил 5245 белорусских рублей (более 2,6 тыс. долларов) и 300 долларов от представителя коммерческой структуры «за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации, и своевременной оплате за поставленный товар».

В МВД говорят, он получал взятки в течение десяти лет. «Уже зафиксированы многочисленные факты получения фигурантом денежных средств от представителей коммерческих структур. Инкриминируемая сумма – не менее 200 тыс. долларов», – уточняют в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии («получение взятки в особо крупном размере»), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.

В начале июня КГБ Белоруссии задержало ряд высокопоставленных чиновников страны по подозрению в получении крупных взяток.

Ранее помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в 200 тыс. долларов.