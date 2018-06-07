Высокопоставленные чиновники Белоруссии задержаны за взятки

КГБ Белоруссии задержало ряд высокопоставленных чиновников страны по подозрению в получении крупных взяток.

«Ряд должностных лиц задержан. Хочу обратить ваше внимание на то, что речь идет не об одном должностном лице, и не об одном факте, и не об одном уголовном деле», – сообщил председатель КГБ республики Валерий Вакульчик, передает ТАСС.

Напомним, в конце мая помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко был задержан с поличным при получении взятки в 200 тыс. долларов.