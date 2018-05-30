Помощник президента Белоруссии задержан при получении взятки

Помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко задержан с поличным при получении взятки в 200 тыс. долларов, сообщили в местном КГБ.

«В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тыс. долларов задержан помощник президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич», – передает РИА «Новости» сообщение КГБ.

Напомним, в ноябре 2017-го официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин сообщил, что руководитель украинского Завода утяжелителей Александр Скиба задержан по делу о даче взятки должностному лицу Минского тракторного завода (МТЗ).