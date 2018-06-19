Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Египет

Сборную России считают фаворитом в матче группового этапа ЧМ-2018 по футболу против команды Египта, свидетельствуют коэффициенты ставок двух крупнейших букмекерских контор Великобритании – Ladbrokes и William Hill.

Как оценивают две букмекерские конторы, вероятность того, что российская команда одержит вторую подряд победу на домашнем первенстве, составляет 21/20 или в процентном выражении почти 48%, передает ТАСС.

Шансы на то, что соперники россиян смогут записать на свой счет первые три очка в турнире, составляют 29/10 или 25% у Ladbrokes и чуть ниже, 24%, у William Hill. Вероятность ничьи оценивается в 33%.

Британские любители ставок также рассматривают возможность того, что российский полузащитник Денис Черышев, отметившийся дублем в стартовом матче ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии, вновь поразит ворота соперника. Вероятность этого, согласно Ladbrokes, составляет 26%. Шансы того, что гол на свой счет запишет нападающий египтян Мохаммед Салах – 34%.

В целом британские букмекеры отмечают, что в игре отличатся обе команды. Вероятность того, чтобы обе сборные забьют мячи, составляет 46%.

Самым вероятным исходом матча с вероятностью в 20% William Hill называет победу команды России с минимальным счетом, на втором месте идет ничья со счетом 1:1 (17%). Тот, кто сделал ставку на повторение результата России и Саудовской Аравии, может выиграть в 80 раз больше поставленной суммы.

Напомним, в четверг в матче открытия ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.

Во вторник Дзюба заявил, что поддержка болельщиков сборной России вызывает непередаваемые ощущения, рассказав, что предстоит сделать сборной в матче против Египта.

Сборные России и Египта сыграют во вторник в Петербурге.