В России стало больше долларовых миллионеров

Число российских долларовых миллионеров по итогам 2017 года выросло примерно на 4%, а их состояние – на 5,2%, следует из исследования World Wealth Report 2017 международной консалтинговой компании Capgemini.

По итогам 2017 года в России аналитики насчитали 189,5 тыс. человек, чьи доходы превысили 1 млн долларов. Таким образом, Россия заняла 15-ю строчку в общемировом рейтинге стран по количеству долларовых миллионеров, передает РИА «Новости».

На первом месте в рейтинге находится США, где в 2017 году зафиксировано 5 млн 285 тыс. долларовых миллионеров.

На втором месте – Япония с 3 мле 162 тыс. миллионерами, на третьей – Германия (1 млн 365 тыс.).

Всего в 2017 году по подсчетам Capgemini число людей, чьи доходы превысили 1 млн долларов, по сравнению с 2016 годом выросло на 9,7% – до 18,1 млн. Их совокупное состояние за год выросло на 10,5% и составило 70,2 трлн долларов.

Отмечается также, что к 2025 году суммарное богатство миллионеров может возрасти до 100 трлн долларов.

Напомним, по данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI) состояние 25 российских миллиардеров за пять месяцев 2018 года в совокупности уменьшилось на 146,6 млн долларов. С января по апрель 2018 года их состояние уменьшилось на 2,4 млрд долларов.

При этом, по данным Forbes, число миллиардеров в России увеличилось с 96 до 106, а совокупное состояние двухсот богатейших бизнесменов в 2017 году выросло до 485 млрд долларов, увеличившись на 25 млрд долларов (5,4%).