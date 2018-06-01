Подсчитано, насколько российские миллиардеры обеднели с начала года

Состояние 25 российских миллиардеров в совокупности уменьшилось за пять месяцев 2018 года на 146,6 млн долларов, по данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно индексу, состояние Олега Дерипаски сократилось более, чем вдвое – до 4,03 млрд долларов. Бизнесмен занял 24-е место в рейтинге BBI, передает РИА «Новости».

С января по май значительно увеличилось состояние главы «Новатэка» Леонида Михельсона – на 2,05 млрд, до 18,7 млрд долларов. Михельсон занял третье место в рейтинге BBI.

После главы «Новатэка» в списке располагается один из основных акционеров «Норникеля» Владимир Потанин. За пять месяцев текущего года он потерял 811 млн долларов, его состояние теперь оценивается в 18,1 млрд долларов.

Первую пятерку замкнул крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, его состояние выросло на 1,93 млрд, до 15,7 млрд долларов.

Богатейшим бизнесменов в России по-прежнему остался основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, капитал которого с начала года выросло на 338 млн, до 20 млрд долларов. Второе место в списке занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, он стал богаче на 1,61 млрд, до 19,6 млрд долларов.



Глава совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг стал шестым в рейтинге, потеряв с декабря прошлого года 790 млн долларов (состояние оценивается в 15,4 млрд). Алишер Усманов стал богаче на 81,8 млн (14,6 млрд долларов).



Президент «Лукойла» Вагит Алекперов увеличил свое богатство на 1,6 млрд долларов (14,2 млрд). Роман Абрамович (13,8 млрд долларов) и Геннадий Тимченко (12,4 млрд долларов) разбогатели примерно на 1,27 млрд каждый. Бизнесмен Михаил Фридман потерял 1,36 млрд (13 млрд долларов).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние 25 российских миллиардеров в период с января по апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов.