При столкновениях у Рады пострадали двое полицейских

В результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в центре Киева пострадали два правоохранителя, один человек задержан, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Во вторник шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур устроили митинги у здания Рады и попытались прорваться в здание парламента. Шахтеры требуют принятия закона о надлежащем финансировании угольной отрасли; афганцы и бывшие силовики требуют восстановления надлежащих пенсий и льгот.

К митингующим вышла первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, пригласив на переговоры, после чего столкновения прекратились, передает РИА «Новости».

«У нас есть на это время данные – двое пострадавших полицейских, один из которых получил закрытую черепно-мозговую травму... Они направлены в больницы. Также у нас есть один задержанный правонарушитель, который, по версии полиции, применял слезоточивый газ против полицейских», – сообщил Шевченко.

По его словам, сейчас ситуация у Рады остается контролируемой, на месте достаточно правоохранителей. Шевченко рассказал, что у Рады, по подсчетам полиции, находятся от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек.

