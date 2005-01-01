У здания Рады в Киеве произошли столкновения

В центре Киева у здания Верховной рады начались столкновения; участники митинга шахтеров и ветераны-афганцы пытаются прорваться в парламент.

Шахтеры и участники Афганской войны, которые с утра митингуют в правительственном квартале, пытаются прорваться в здание Верховной рады, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой».

«Беспорядки происходят у парламента, начали распрыскивать слезоточивый газ, кидают бутылки, пошли в ход дубинки», – сообщила корреспондент «Прямого».

Митингующие уже прорвали первый кордон из правоохранителей у Рады и пытаются прорваться внутрь здания.

Пикет начался утром во вторник. Протестующие требуют, чтобы депутаты приняли закон о надлежащем финансировании угольной отрасли, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Отмечается, что в Киев съехались шахтеры со всей Украины.

«В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 млн гривен (28,9 млн долларов)», – заявил Волынец.

По его данным, более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса – это более 400 млн гривен (15 млн долларов), из которых 186,7 млн (7 млн долларов) – работникам госпредприятия «Селидовуголь».

Такая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях.

Волынец призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет на 2018 год изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.

В свою очередь МВД Украины сообщило, что в правительственном квартале в Киеве, где расположена Рада, из-за проведения акции затруднено движение транспорта.

По данным «Пятого канала», во вторник в правительственном квартале также митингуют ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыта улица Грушевского.

«Это не первая их акция. Требуют не усугублять им социальные стандарты, речь идет о пенсии и выплатах. Так, ветераны требуют восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза», – отмечается на сайте телеканала.

Напомним, в конце августа 2017 года шахтеры украинского госпредприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области отказались приступать к работе, требуя выплаты долгов по зарплатам.

До этого шахтеры, работающие на украинских урановых рудниках, объявили забастовку из-за приостановки добычи руды и, соответственно, выплаты зарплаты.



