Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

Самолет Ил-76 северокорейской авиакомпании Air Koryo, на борту которого находится лидер КНДР Ким Чен Ын, прибыл в Пекин, сообщил японский телеканал NHK.

Центральное телевидение Китая объявило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын 19-20 июня посетит с визитом КНР, передает ТАСС.

Тем временем издание Nikkei Asian Review , со ссылкой на источники сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен отправиться в Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить с председателем КНР свою встречу с президентом США Дональдом Трампом и торговую стратегию.

Ранее Ил-76 северокорейской авиакомпании Air Koryo использовался для доставки в Сингапур личных автомобилей лидера КНДР, на которых он передвигался в день переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей 12 июня в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. Глава белого дома также объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.

В Москве договоренности лидеров США и КНДР назвали реализацией российско-китайского плана.