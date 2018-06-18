Началась проектировка ж/д подъездов к мосту на Сахалин

В Хабаровском крае начались работы по проектированию новой железнодорожной ветки к будущему мосту на остров Сахалин.

«Техническое задание предусматривает начать строить железнодорожную ветку к будущему переходу на Сахалин с 2021 года. Сейчас наши специалисты на месте прорабатывают основные проектные решения. (...) Проектными изысканиями самого моста занимается другая организация», – цитирует «Хабаровский край сегодня» сотрудника АО «Дальгипротранс» Дмитрия Симукова.

Полностью закончить проектно-изыскательские работы на месте строительства подъездных путей к мосту на Сахалин планируется к лету 2019 года.

С учетом железнодорожных подходов ОАО «РЖД» оценивает проект в 540,3 млрд рублей, без учета 90 млрд рублей, требуемых на модернизацию путей на Сахалине. На проектные работы в 2018 году уже выделен 1 млрд рублей. Согласно оценке РЖД, в пересчете на километр строительство объекта обойдется в 3,5 раза дороже, чем возведение Крымского моста.

Напомним, во время прямой линии президента России Владимира Путина попросили построить за свой президентский срок мост на Сахалин. Глава государства отметил, что нужно оценить эффективность этого решения.

Ранее в Кремле заявляли, что вопрос строительства моста на Сахалин должен предварительно прорабатываться экспертами с учетом в том числе экономической целесообразности. До этого спикер регионального заксобрания Андрей Хапочкин сообщил, что депутаты Сахалина приняли обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост для связи острова с материком.