Путин ответил на вопрос про строительство моста на Сахалин

Президента России Владимира Путина в ходе «прямой линии» попросили построить за свой президентский срок мост на Сахалин; глава государства отметил, что нужно оценить эффективность этого решения.

Путин заметил этот вопрос, адресованный президенту через СМС-сообщения, на одном из экранов. Житель России попросил построить мост на Сахалин. Путин объяснил, от чего зависит принятие этого решения.

«Это беспокоит наших граждан, там проживающих, это их давняя мечта. Надо оценить проблему с точки зрения эффективности, с точки зрения загрузки этого моста. Будем иметь в виду и геополитические обстоятельства, и развитие инфраструктуры на севере Хабаровского края», – рассказал Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».