Кремль заявил о необходимости изучить вопрос строительства моста на Сахалин

Вопрос строительства моста на Сахалин должен предварительно прорабатываться экспертами с учетом в том числе экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что кто-то сейчас может дать однозначный ответ на этот вопрос, потому что это вопрос экономической целесообразности. И, конечно, этот вопрос должен предварительно прорабатываться экспертами в рамках правительства, кабинета министров с учетом всех многочисленных аспектов», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, готовы ли в Кремле вернуться к планам по строительству моста на Сахалин.

Напомним, ранее в понедельник спикер областной думы Андрей Хапочкин сообщил, что депутаты Сахалина приняли обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост для связи острова с материком.