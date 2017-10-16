Дума Сахалина попросила Путина построить мост на остров

Депутаты Сахалина приняли обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост для связи острова с материком, сообщил спикер областной думы Андрей Хапочкин.

«В преддверии прямой линии с президентом России к депутатскому корпусу в правительство области поступают многочисленные просьбы сахалинцев о необходимости строительства моста на материк. В связи с этим мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода», – сказал Хапочкин.

По его словам, такой мост представляет стратегический интерес не только для островного региона, но и для всей страны, передает РИА «Новости».

«Паромная переправа ненадежна из-за капризной островной погоды. А поставки с большой земли пока существенно влияют на работу некоторых отраслей в регионе, в частности сельского хозяйства», – сообщил спикер региональной думы.

Вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался по заказу Минтранса в 2013 году. В мае этого года сообщалось, что мост на Сахалин, который может стать следующей крупной стройкой в России, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже, чем Крымский мост.

В октябре агентство Bloomberg назвало подрядчика строительства сахалинского моста – им станет компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж».