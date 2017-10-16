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Как можно улучшить единственный российский авианосец

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О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем, в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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          Проект нового чудо-моста оказался сильно дороже Крымского

             16 мая 2018, 12:47
          Фото: Артем Житенев/РИА «Новости»
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Мост на Сахалин, который может стать следующей крупной стройкой в России, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже, чем Крымский мост.

          С учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540 млрд 3 млн рублей, из них на сам мост – 252 млрд 8 млн рублей; еще более 90 млрд рублей потребуется на модернизацию путей на Сахалине, передает «Коммерсант».

          Мост на Сахалин в данный момент обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который требуется еще 100 млрд рублей.

          Однако эксперты и участники рынка сомневаются в осмысленности проекта без продолжения в Японию.

          Оптимальным в ОАО РЖД признали маршрут от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино к наиболее узкому месту Татарского пролива (проливу Невельского) и затем к станции Ныш на Сахалине. Общая протяженность, включая шестикилометровый мост, составляет 585 километров.

          Предполагается, что проектные работы займут три года (2018–2020 годы), строительные – пять лет (2019–2023 годы).

          Однако это лишь предварительные параметры, так как проект «находится в стадии проработки».

          О строительстве моста на Сахалин десятилетиями шли разговоры, однако идея начала воплощаться в реальность только летом 2017 года, когда о ней упомянул в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

          Мост уже попал в инвестпрограмму ОАО РЖД: на проектные работы на 2018 год выделен 1 млрд рублей.

          Однако грузовая база остается неясной – из документов следует, что к 2030 году в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина она достигнет лишь 8,5 млн тонн.

          По этой причине предлагается построить там новый глубоководный порт, чтобы привлечь до 23,4 млн тонн грузов с Восточного полигона, до 10 млн тонн угля из Монголии и Китая и до 5 млн тонн в контейнерах.

          Отмечается, что в данный момент глубоководных портов на Сахалине, кроме Пригородного (СПГ и нефть, связан с «Сахалином-2»), нет – остальные либо отрезаны от железнодорожной инфраструктуры (порт Шахтерск Восточной горнорудной компании), либо мелководны, либо «зажаты городом».

          В 2017 году появилась идея строительства порта в Поронайске с терминалом на 24 млн тонн угля в год. Совладелец порта Михаил Скигин говорил в интервью РБК, что одним из вариантов предусматривается угольный терминал в случае строительства моста на Сахалин.

          В свою очередь глава ВГК Олег Мисевра обещал увеличить мощность своего будущего порта до 50 млн тонн, если построят мост.

          Однако в документах ОАО РЖД «оптимальным вариантом определен порт в районе залива Делангля (поселок Ильинский)». Общую стоимость проекта оценили в 100 млрд рублей, из них 25–30 млрд рублей пойдет на инфраструктуру для перевалки угля.

          Увязка проекта с мостом позволит «оптимизировать» затраты на 200 млрд рублей.

          Инвестор Ильинского пока неизвестен; он определится только по завершении ТЭО моста.

          Отмечается, что Ильинский имеет преимущества: так, он расположен на узком перешейке острова, где можно проехать с одного берега на другой.

          Но эксперты считают, что в целом глубоководный порт в Татарском проливе «выглядит совершенно необоснованным», так как «для захода туда требуется обогнуть остров, зайти в территориальные воды России, подняться на север, в то время как проще пройти чуть дальше до Владивостока и сразу попасть на Транссиб».

          Специалисты полагают даже, что проект «похож на лоббирование интересов кого-то из экспортеров, скорее всего, угольщиков», однако в угольной отрасли возразили, что перевалка дополнительных 30 млн тонн угля – перспектива «надуманная».

          Источник в угольной отрасли заявил, что Россия не имеет крупных месторождений, которые уже не привязаны к портам отправки. В перспективе сам Сахалин может добывать 15 млн тонн, но это преимущественно уголь в Шахтерске, а ближайшие свободные объемы – «не восточнее Хакасии».

          Таким образом, «с учетом дальних подходов» стоимость проекта может превысить 1 трлн рублей.

          Предполагается, что часть средств на мост в Сахалин будет взята из федерального бюджета (100 млрд рублей), еще 90 млрд рублей – из Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), а также 60 млрд рублей от Корпорации развития Сахалинской области.

          При этом в ФРДВ уточнили, что сейчас его активы составляют всего 38 млрд рублей.

          Разница в цене с Крымским мостом не показалась экспертам парадоксальной.

          Партнер практики «Инжиниринг» «НЭО Центра» Алексей Ефанов заявил, что проблема может быть в высокой сейсмичности, сложных инженерно-геологических и гидрологических условиях, труднодоступности района и его принадлежности к Крайнему Северу.

          В свою очередь управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский добавил, что стоимость моста в Крым не включает затраты на обеспечение транспортной безопасности и выкуп земли.

          «Главный вопрос: в Крыму население более 2,5 млн человек, а на Сахалине – до 500 тыс. человек. Актуальным мост может быть, только если продолжат строительство в сторону Хоккайдо», – сказал Жарский.

          Ранее и. о. министра транспорта Максим Соколов заявлял, что стоимость проекта по созданию ж/д перехода на Сахалин будет составлять несколько сотен миллиардов рублей.

          Напомним, 7 сентября 2017 года президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в России подробно изучают возможность организации железнодорожного перехода на Сахалин.

          В октябре агентство Bloomberg назвало подрядчика строительства сахалинского моста – им станет компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж».


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