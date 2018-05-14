Дана оценка стоимости ж/д перехода на Сахалин

Стоимость проекта по созданию ж/д перехода на Сахалин будет составлять несколько сотен миллиардов рублей, сообщил и.о. министра транспорта Максим Соколов.

«Пока речь идет о железнодорожном, но опять же говорю, что в рамках того бюджета, который есть у РЖД на этот год, будут рассмотрены дополнительные варианты. Когда будут решения, в том числе и финансовые решения, тогда можно уже будет говорить о каких-то сроках и более точных финансовых параметрах. С учетом строительства подходов, а это в общей сложности более 580 километров, то представляете какая масштабная инфраструктура должна быть сделана, то, конечно, стоимость этого проекта в целом в любом случае будет составлять несколько сотен миллиардов рублей», – передает РИА «Новости» слова Соколова.

Он подчеркнул, что это очень ответственное решение, которое должно приниматься не только на уровне правительства и президента.

Соколов рассказал также, что эксперты и специалисты отдают предпочтение варианту строительства моста на Сахалин с материковой части России.



«Насколько мне известно, эксперты, консультанты, проектировщики рассматривали все варианты, включая, в том числе, и строительство тоннеля, но предпочтение на данный момент экономическое и со строительной точки зрения отдается именно варианту строительства моста. Их тоже несколько, как минимум три основных, дополнительных гораздо больше по мосту – больше 10. Пока эксперты и специалисты отдают предпочтение варианту моста», – сказал Соколов.

Напомним, 7 сентября 2017 года президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в России подробно изучают возможность организации железнодорожного перехода на Сахалин.

В октябре агентство Bloomberg назвало подрядчика строительства сахалинского моста – им станет компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж».