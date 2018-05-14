Дана оценка стоимости ж/д перехода на Сахалин

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НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликовано видео тестового проезда по Крымскому мосту
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы
Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград
Российские «Медведи» напугали американцев
Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Европейский ответ Трампу откроет для России окна возможностей
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Выход Соединенных Штатов из СВПД – еще одно подтверждение того, что нынешняя администрация Белого дома не ценит многосторонние соглашения. Вчера – транстихоокеанское партнерство, сегодня – иранская сделка, а что завтра? Подробности...
Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян
Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
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Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?
Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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«Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом
Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в НидерландахПодробности...
В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы
В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»Подробности...
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В центре Рима сгорел пассажирский автобус
В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобусПодробности...
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