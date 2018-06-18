Предполагаемый организатор убийства Бабченко сообщил о заказе на сына Авакова

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко бизнесмен Борис Герман заявил, что в списке людей, на которых планировалось покушение, был сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков.

Апелляционный суд Киева в понедельник начал рассматривать апелляции на меру пресечения Герману.

«В списке был Аваков-младший, а Бабченко там не было», – сказал Герман перед заседанием, его слова приводит «Укринформ».

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства Аркадия Бабченко заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее. Сообщалось, что в списке есть Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.